Juventus, Cristiano Ronaldo in panchina contro la Lazio. Le ultime sul portoghese (Di sabato 6 marzo 2021) Cristiano Ronaldo non partirà dal primo minuto nella gara contro la Lazio: il portoghese è convocato ma inzierà dalla panchina Cristiano Ronaldo non partirà dal primo minuto nella gara contro la Lazio. Il numero 7 della Juventus sarà in panchina e in attacco Andrea Pirlo schiererà Dejan Kulusevski con Alvaro Morata. Il fuoriclasse portoghese viene da un tour de force davvero molto impegnativo e potrebbe sfruttare il riposo iniziale per essere al meglio contro il Porto per il ritorno degli ottavi di Champions League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021)non partirà dal primo minuto nella garala: ilè convocato ma inzierà dallanon partirà dal primo minuto nella garala. Il numero 7 dellasarà ine in attacco Andrea Pirlo schiererà Dejan Kulusevski con Alvaro Morata. Il fuoriclasseviene da un tour de force davvero molto impegnativo e potrebbe sfruttare il riposo iniziale per essere al meglioil Porto per il ritorno degli ottavi di Champions League. Leggi su Calcionews24.com

