Juve, preoccupazione per Ronaldo: Pirlo rischia l’ennesima tegola (Di sabato 6 marzo 2021) Cristiano Ronaldo può saltare la sfida tra Juventus e Lazio, il calciatore infatti avrebbe accusato un problema fisico proprio nelle ultime ore. La Juventus è sull’attenti, poiché Cristiano Ronaldo potrebbe dare forfait in occasione di uno dei match chiave di questa seconda parte di stagione, vale a dire la sfida contro la Lazio. Con una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 6 marzo 2021) Cristianopuò saltare la sfida trantus e Lazio, il calciatore infatti avrebbe accusato un problema fisico proprio nelle ultime ore. Lantus è sull’attenti, poiché Cristianopotrebbe dare forfait in occasione di uno dei match chiave di questa seconda parte di stagione, vale a dire la sfida contro la Lazio. Con una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Juve, Cuadrado quasi pronto. Preoccupazione per De Ligt - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Juve, #Cuadrado quasi pronto. Preoccupazione per #deLigt - Informazioneli5 : RT @tuttosport: #Juve, #Cuadrado quasi pronto. Preoccupazione per #deLigt - antmil1976 : RT @tuttosport: #Juve, #Cuadrado quasi pronto. Preoccupazione per #deLigt - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Juve, #Cuadrado quasi pronto. Preoccupazione per #deLigt -

Ultime Notizie dalla rete : Juve preoccupazione Juve - Lazio: i tifosi lanciano l'ultimatum L'aumento dei contagi in tutto il territorio italiano sta creando una certa preoccupazione per la terza ondata e la Juventus non è esente da queste paure. I bianconeri devono fare i conti con la ...

Rischio alto, tifosi preoccupati: non succederà di nuovo? ...rischio stop in serie A C'è preoccupazione ma anche polemica da parte dei tifosi sulle parole d'allarme di Zazzaroni. Gli juventini gli imputano il suo comportamento in occasione della vicenda Juve - ...

Juve, Cuadrado quasi pronto. Preoccupazione per De Ligt Tuttosport CINCOTTA, Facciamo la conta di chi c'è. Sassuolo... Dopo la sfida in Champions League, la Fiorentina femminile è pronta a tornare in campo per la Serie A. Domani allo Stadio Ricci (calcio di inizio ore 14.30) la Fiorentina ...

Juve-Lazio: i tifosi lanciano l’ultimatum Stasera alle 20.45 va in scena la sfida tra bianconeri e biancocelesti: per la squadra di Pirlo c’è l’obbligo vittoria ...

L'aumento dei contagi in tutto il territorio italiano sta creando una certaper la terza ondata e la Juventus non è esente da queste paure. I bianconeri devono fare i conti con la ......rischio stop in serie A C'èma anche polemica da parte dei tifosi sulle parole d'allarme di Zazzaroni. Gli juventini gli imputano il suo comportamento in occasione della vicenda- ...Dopo la sfida in Champions League, la Fiorentina femminile è pronta a tornare in campo per la Serie A. Domani allo Stadio Ricci (calcio di inizio ore 14.30) la Fiorentina ...Stasera alle 20.45 va in scena la sfida tra bianconeri e biancocelesti: per la squadra di Pirlo c’è l’obbligo vittoria ...