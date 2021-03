Juve | Pirlo | ' Abbiamo regalato 20' alla Lazio | ma grande reazione'

Advertising

JuventusTV : Una grande vittoria, una vittoria ???? ????????! ?? Su #JuventusTV le parole dei bianconeri nel post #JuveLazio! ?? ?? Mi… - juventusfc : Comincia la conferenza di vigilia di #JuveFCP! LIVE su @JuventusTV: - Corriere : Il Milan resiste ma la Juve sembra superiore: Pirlo è un alchimista - MattiaGiovi : RT @juventusfc: Comincia la conferenza di vigilia di #JuveFCP! LIVE su @JuventusTV: - genovesergio76 : -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Pirlo

Commenta per primo La giovaneè un progetto in cantiere. Ma per il momento è solo più giovane di prima, di sicuro non giovane ... fin qui, più importante della stagione ad Andreanon resta ...Abbiamo tutte le carte in regola per andare avanti, non sottovalutando la qualità del Porto ma anche sapendo che siamo laed è nostro diritto pensare di superare il turno", ribatte, ..."Per mio futuro decide società". "A rischio in caso di eliminazione? Se dovessi pensare una cosa del genere non verrei neanche in conferenza. E’ una partita importante, io penso di partita in partita."Quando arrivano queste partite non vede l’ora di giocarle". "Come sta Ronaldo? Sono le sue partite, l’ha sempre dimostrato in questi anni. E’ carico, ha avuto modo di riposare in questi giorni. Aveva ...