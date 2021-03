Juve Lazio 0-1 LIVE: i bianconeri reclamano un penalty (Di sabato 6 marzo 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’ “Allianz Stadium” Juve e Lazio si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Lazio 0-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match dello Stadium 4? Tiro Fares – Soffiato il pallone a Cuadrado e conclusione destra dal limite. Il pallone sorvola di poco la traversa 5? Morata lamenta una trattenuta di Hoedt – Lo spagnolo stava aggredendo l’area, tutto regolare per Massa 9? Punizione Milinkovic – Dai 25 metri, il pallone sfiora il palo protetto da Szczesny 14? Gol Correia – Errore banale in disimpegno di Kulusevski che regala palla a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Allianz Stadium”si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match dello Stadium 4? Tiro Fares – Soffiato il pallone a Cuadrado e conclusione destra dal limite. Il pallone sorvola di poco la traversa 5? Morata lamenta una trattenuta di Hoedt – Lo spagnolo stava aggredendo l’area, tutto regolare per Massa 9? Punizione Milinkovic – Dai 25 metri, il pallone sfiora il palo protetto da Szczesny 14? Gol Correia – Errore banale in disimpegno di Kulusevski che regala palla a ...

Advertising

juventusfc : ????? Q?uale di questi cinque gol vi ha fatto esultare di più? #JuveLazio - juventusfc : MATCHDAY Tutto quello che c'è da sapere su #JuveLazio ?? - GoalItalia : ?? Bonucci, Cuadrado e De Ligt per la Lazio ?? Chiellini per il Porto ?? Dybala e Arthur stringono i tempi La Juventu… - JosephSayah16 : RT @juventusfc: ??LIVE! Il pre partita di #JuveLazio è su @JuventusTV ! - xmmaatteeoo : RT @ACMDuivel: Da una parte chi stasera guarderà la finale di Sanremo per gufare Ermal Merda anzichè Juve-Lazio, dall'altra i disadattati -