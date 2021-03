Advertising

ReirainRain : RT @Gazzetta_it: #Judo, impresa di #Parlati: trionfa nella prova del Grand Slam a Tashkent - Gazzetta_it : #Judo, impresa di #Parlati: trionfa nella prova del Grand Slam a Tashkent -

Ultime Notizie dalla rete : Judo impresa

La Gazzetta dello Sport

Un successo inaspettato, una vittoria che alla vigilia non era pronosticabile. Nel secondo Grand Slam del 2021 in programma a Tashkent (Uzbekistan) ilitaliano può festeggiare il trionfo di Christian Parlati nella categoria - 81 kg maschili. Per l'azzurro una vittoria che, con i 1000 punti conquistati, rilancia le ambizioni di qualificazione ...... questa volta la Lazio è chiamata ad una grandecontro gli attuali campioni in carica. ... il padre, Krysztof, è stato un campione dioltre ad aver giocato nella Serie B polacca, mentre la ...Seconda giornata dalle grandi emozioni per la Nazionale italiana di judo impegnata a Tashkent (Uzbekistan) nel secondo Grand Slam della stagione 2021. La selezione tricolore può festeggiare qualcosa d ...In Ungheria la 25enne di Moncalieri sfiora il podio nei -48 kg: sconfitta nella finale per il bronzo dalla serba Andrea Stojadinov. Nella stessa categoria settimo posto per Milani. Oggi in gara 7 azzu ...