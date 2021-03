Jared Leto in Italia per le riprese di House of Gucci: "Ciao" da Roma (FOTO) (Di sabato 6 marzo 2021) Jared Leto è arrivato a Roma per le riprese di House of Gucci e ha condiviso una FOTO scattata nella capitale per la gioia dei fan. Jared Leto è arrivato a Roma per iniziare le riprese di House of Gucci e online ha condiviso una FOTO che lo ritrae nella capitale. L'attore premio Oscar ha posato sulla scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna, accompagnando lo scatto con un semplice "Ciao". Jared Leto, parlando del suo impegno nel film di Ridley Scott intitolato House of Gucci, aveva dichiarato a Variety nel mese di febbraio: "Non abbiamo ancora iniziato a ... Leggi su movieplayer (Di sabato 6 marzo 2021)è arrivato aper lediofe ha condiviso unascattata nella capitale per la gioia dei fan.è arrivato aper iniziare lediofe online ha condiviso unache lo ritrae nella capitale. L'attore premio Oscar ha posato sulla scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna, accompagnando lo scatto con un semplice ""., parlando del suo impegno nel film di Ridley Scott intitolatoof, aveva dichiarato a Variety nel mese di febbraio: "Non abbiamo ancora iniziato a ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Jared Leto in Italia per le riprese di House of Gucci, ecco la foto che lo ritrae a Roma… - clooneymiranda : Jared Leto pubblica una foto a Roma su instagram e metà dei commenti dice “stasera vota maneskin” ?? #Sanremo2021 - Dimonios : @LadySbatSnow È in Italia adesso?? Lo odio. ?? C'è il divieto di spostamento fra regioni e 'andare a tampinare Jared… - givlsv : Jared Leto oggi stava a Trinità dei Monti è a Roma da due giorni, letteralmente 10 km da casa mia. Watch me farmi t… - Linsunflower_ : Jared Leto in Italia ed io qui persa nel vuoto sul mio letto.. -

Ultime Notizie dalla rete : Jared Leto Jared Leto in Italia per le riprese di House of Gucci, ecco la foto che lo ritrae a Roma Jared Leto è arrivato a Roma per iniziare le riprese di House of Gucci e online ha condiviso una foto che lo ritrae nella capitale. L'attore premio Oscar ha posato sulla scalinata di Trinità dei Monti ...

Snyder Cut: promo e poster dedicati ad Aquaman Sono state effettuate sessioni di riprese aggiuntive: impegnati sul set Ben Affleck, Ray Fisher, Amber Heard, e Jared Leto. Il lancio è atteso per il 18 marzo 2021 , e per il momento solo in ...

Jared Leto: "Cammino troppo sul lato oscuro" la Repubblica Jared Leto in Italia per le riprese di House of Gucci: "Ciao" da Roma (FOTO) Jared Leto è arrivato a Roma per le riprese di House of Gucci e ha condiviso una foto scattata nella capitale per la gioia dei fan. Jared Leto è arrivato a Roma per iniziare le riprese di House of Guc ...

Fino all’ultimo indizio, la videorecensione e il podcast La nostra videorecensione di Fino all'ultimo indizio, il film di John Lee Hancock con Jared Leto, Denzel Washington e Rami Malek ...

è arrivato a Roma per iniziare le riprese di House of Gucci e online ha condiviso una foto che lo ritrae nella capitale. L'attore premio Oscar ha posato sulla scalinata di Trinità dei Monti ...Sono state effettuate sessioni di riprese aggiuntive: impegnati sul set Ben Affleck, Ray Fisher, Amber Heard, e. Il lancio è atteso per il 18 marzo 2021 , e per il momento solo in ...Jared Leto è arrivato a Roma per le riprese di House of Gucci e ha condiviso una foto scattata nella capitale per la gioia dei fan. Jared Leto è arrivato a Roma per iniziare le riprese di House of Guc ...La nostra videorecensione di Fino all'ultimo indizio, il film di John Lee Hancock con Jared Leto, Denzel Washington e Rami Malek ...