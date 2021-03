Italiano: “Prestazione superlativa anche se ci è mancato il secondo gol” (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Spezia – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore dello Spezia dopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Pareggio – Di queste partite se ne vedono perdere tante. Siamo stati bravi a reagire nel secondo tempo, abbiamo fatto gol, preso due trasverse e chiuso il Benevento nella propria metà campo. Ci è mancato il secondo gol, ma la Prestazione è stata superlativa. Svantaggio – Sapevamo le loro qualità in ripartenza, ci eravamo detti di non regalare determinate situazioni. Nell’unica concessa abbiamo preso gol. Potevamo fare meglio ma ci teniamo la reazione. Se la squadra si comporta in questo modo bisogna essere positivi. Nzola – Per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Spezia – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Vincenzoha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore dello Spezia dopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Pareggio – Di queste partite se ne vedono perdere tante. Siamo stati bravi a reagire neltempo, abbiamo fatto gol, preso due trasverse e chiuso il Benevento nella propria metà campo. Ci èilgol, ma laè stata. Svantaggio – Sapevamo le loro qualità in ripartenza, ci eravamo detti di non regalare determinate situazioni. Nell’unica concessa abbiamo preso gol. Potevamo fare meglio ma ci teniamo la reazione. Se la squadra si comporta in questo modo bisogna essere positivi. Nzola – Per ...

