Italiano: “Importante non aver perso. Spero di avere sempre la squadra vista con il Milan” (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato dopo l’1-1 con il Benevento. Queste le parole dell’allenatore: “Queste partite spesso si perdono. Siamo stati bravi a reagire nel secondo tempo, abbiamo colpito due traverse. Non siamo stati bravi a fare il secondo gol ma i ragazzi hanno fatto una prestazione superlativa. Ci teniamo questo punto perché abbiamo fatto il massimo”. Il gol di Gaich bello ma nato da un vostro erroreSapevamo la loro qualità in ripartenza, ci eravamo detti di non forzare le giocate. Nell’unico errore concesso abbiamo preso gol. Ci teniamo però la reazione”. Nzola non è ancora al meglio, oggi ha fatto fatica“Se vogliamo farlo crescere di condizione dobbiamo dargli minutaggio. Ha avuto un infortunio pesante e lo deve smaltire. Quando tornerà il calciatore di due mesi fa ne trarremo vantaggio” Forse i centrocampisti ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo, ha parlato dopo l’1-1 con il Benevento. Queste le parole dell’allenatore: “Queste partite spesso si perdono. Siamo stati bravi a reagire nel secondo tempo, abbiamo colpito due trse. Non siamo stati bravi a fare il secondo gol ma i ragazzi hanno fatto una prestazione superlativa. Ci teniamo questo punto perché abbiamo fatto il massimo”. Il gol di Gaich bello ma nato da un vostro erroreSapevamo la loro qualità in ripartenza, ci eravamo detti di non forzare le giocate. Nell’unico errore concesso abbiamo preso gol. Ci teniamo però la reazione”. Nzola non è ancora al meglio, oggi ha fatto fatica“Se vogliamo farlo crescere di condizione dobbiamo dargli minutaggio. Ha avuto un infortunio pesante e lo deve smaltire. Quando tornerà il calciatore di due mesi fa ne trarremo vantaggio” Forse i centrocampisti ...

