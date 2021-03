Italiana: nuovo portale della Farnesina (Di sabato 6 marzo 2021) Italiana è il nuovo portale della Farnesina, ideato per promuovere integralmente la cultura e l’imprenditorialità dell’Italia nel mondo. Il progetto è stato presentato ufficialmente giovedì 4 marzo durante un incontro online condotto dalla conduttrice radiofonica, giornalista e scrittrice Loredana Lipperini. All’incontro ha preso parte anche Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Leggi su periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021)è il, ideato per promuovere integralmente la cultura e l’imprenditorialità dell’Italia nel mondo. Il progetto è stato presentato ufficialmente giovedì 4 marzo durante un incontro online condotto dalla conduttrice radiofonica, giornalista e scrittrice Loredana Lipperini. All’incontro ha preso parte anche Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri eCooperazione

ItalyMFA : Un nuovo strumento per raccontare un #Paese che non smette mai di fare cultura. Nasce oggi #italiana, il portale pe… - ItalyMFA : ?? Sta per cominciare la presentazione del nuovo portale #italiana dedicato alla cultura ???? nel mondo alla presenza… - ItalianAirForce : L'hangar Badoni si illumina con i colori della bandiera italiana ???? Nei giorni scorsi, al Museo Storico dell'… - theLorenzozen : RT @artribune: Nasce “Italiana”. Nuovo portale della Farnesina che promuove la nostra cultura all’estero - FranPulk : La pubblicità per la nuova Serie TV Netflix italiana 'zero' mi intriga finalmente qualcosa di nuovo #Sanremo2021 -