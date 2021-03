Italia Sì, ospiti puntata 6 marzo 2021 (Di sabato 6 marzo 2021) Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio. Italia Sì, 6 marzo 2021 Nella venticinquesima puntata, si parlerà molto di Sanremo, con la presenza di Ermal Meta, Annalisa, Francesco Renga, Orietta Berti, Arisa, Bugo, Fasma, Madame e tanti altri. In studio Gigliola Cinquetti, Roby Facchinetti e Mauro Coruzzi. Ma il podio di ItaliaSì sarà anche alla Porta Carraia dell’Ariston e nel ballatoio del Festival, con tante sorprese. ItaliaSì! anticiperà di poche ore la finale e riproporrà i ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 6 marzo 2021) Torna, alle 16:25, con la terza edizione,Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degliin studio.Sì, 6Nella venticinquesima, si parlerà molto di Sanremo, con la presenza di Ermal Meta, Annalisa, Francesco Renga, Orietta Berti, Arisa, Bugo, Fasma, Madame e tanti altri. In studio Gigliola Cinquetti, Roby Facchinetti e Mauro Coruzzi. Ma il podio diSì sarà anche alla Porta Carraia dell’Ariston e nel ballatoio del Festival, con tante sorprese.Sì! anticiperà di poche ore la finale e riproporrà i ...

