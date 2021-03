Isola dei famosi, Dandolo lancia la prima bomba su Gilles Rocca “Ha un …” (Di sabato 6 marzo 2021) Isola dei famosi 2021, indiscrezioni su uno dei concorrenti ufficiali di questa edizione. Stiamo parlando di Gilles Rocca, il quale dopo aver vinto l’ultima edizione del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle, ha accettato di partecipare al reality di Mediaset. A lanciare l’indiscrezione su Rocca è stato Alberto Dandolo, sul magazine Oggi. Si tratterebbe di un qualcosa che è avvenuto qualche giorno fa, ovvero prima di partire per l’Honduras. Ma di cosa si tratta? Isola dei famosi 2021, indiscrezioni su Gilles Rocca Secondo quanto riferito da Dandolo, Gilles Rocca abbia un debole per una naufraga di ... Leggi su baritalianews (Di sabato 6 marzo 2021)dei2021, indiscrezioni su uno dei concorrenti ufficiali di questa edizione. Stiamo parlando di, il quale dopo aver vinto l’ultima edizione del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle, ha accettato di partecipare al reality di Mediaset. Are l’indiscrezione suè stato Alberto, sul magazine Oggi. Si tratterebbe di un qualcosa che è avvenuto qualche giorno fa, ovverodi partire per l’Honduras. Ma di cosa si tratta?dei2021, indiscrezioni suSecondo quanto riferito daabbia un debole per una naufraga di ...

Advertising

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - _Harold_Lou_ : RT @missmaiunagioi1: ricapitoliamo: oggi ultima puntata del festival, sabato prossimo ultima puntata di c'è posta per te e la settimana dop… - mukedammit : RT @missmaiunagioi1: ricapitoliamo: oggi ultima puntata del festival, sabato prossimo ultima puntata di c'è posta per te e la settimana dop… -