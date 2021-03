Isola dei famosi: Andrea Cerioli al posto di Caterina Stramare? (Di sabato 6 marzo 2021) Si appresta a partire per l’Honduras un altro naufrago. Lui è Andrea Cerioli. Le indiscrezioni Sino ad ora nessuna conferma ufficiale solo indiscrezioni. Pare però – come si evince dal suo profilo social – che Andrea Cerioli stia facendo la quarantena in hotel e che sia pronto a partire per questa nuova avventura verso l’Honduras. Il programma sta per iniziare: mancano pochi giorni al 15 marzo e vedremo la bella Ilary Blasi condurre l’Isola dei famosi. Con lei Massimiliano Rosolino e le opinioniste Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Leggi anche–> Isola dei famosi, Massimiliano Rosolino inviato del reality? L’indiscrezione Il nome del presunto naufrago è stato svelato da Blogo. Infatti Andrea andrebbe a sostituire ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 marzo 2021) Si appresta a partire per l’Honduras un altro naufrago. Lui è. Le indiscrezioni Sino ad ora nessuna conferma ufficiale solo indiscrezioni. Pare però – come si evince dal suo profilo social – chestia facendo la quarantena in hotel e che sia pronto a partire per questa nuova avventura verso l’Honduras. Il programma sta per iniziare: mancano pochi giorni al 15 marzo e vedremo la bella Ilary Blasi condurre l’dei. Con lei Massimiliano Rosolino e le opinioniste Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Leggi anche–>dei, Massimiliano Rosolino inviato del reality? L’indiscrezione Il nome del presunto naufrago è stato svelato da Blogo. Infattiandrebbe a sostituire ...

