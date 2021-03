Iraq: ufficio Sistani, cristiani devono vivere in pace e sicurezza (Di sabato 6 marzo 2021) Baghdad, 6 mar. (Adnkronos) - ''I cristiani, così come tutti i cittadini iracheni, devono vivere in pace e in sicurezza''. E' quanto ha dichiarato il Grande Ayatollah Ali al-Sistani al termine dello storico incontro avuto con Papa Francesco a Najaf, come si legge in una nota diffusa dall'ufficio della massima autorità religiosa sciita. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Baghdad, 6 mar. (Adnkronos) - ''I, così come tutti i cittadini iracheni,ine in''. E' quanto ha dichiarato il Grande Ayatollah Ali al-al termine dello storico incontro avuto con Papa Francesco a Najaf, come si legge in una nota diffusa dall'della massima autorità religiosa sciita.

Advertising

A_R_Martino : RT @LaVocediNewYork: Come un pellegrino sui passi di Abramo: la visita di #PapaFrancesco in #Iraq. Intervista con monsignor Khaled Akasheh,… - StefanoVaccara : RT @LaVocediNewYork: Come un pellegrino sui passi di Abramo: la visita di #PapaFrancesco in #Iraq. Intervista con monsignor Khaled Akasheh,… - LaVocediNewYork : Come un pellegrino sui passi di Abramo: la visita di #PapaFrancesco in #Iraq. Intervista con monsignor Khaled Akash… -