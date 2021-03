Iraq, storico incontro Papa e Al-Sistani. Francesco: ha difeso deboli da violenza (Di sabato 6 marzo 2021) E' durato 50 minuti l'incontro di Papa Francesco a Najaf, la città santa dell'islam sciita iracheno, con il grande ayatollah Sayyid Ali Al-Husayni Al-Sistani. Francesco ha lasciato l'abitazione del religioso 91enne attorno alle 8 (le ore 10 locali) diretto all'aeroporto da cui ha preso un aereo per Nassiriya e la piana di Ur, dove avrà un incontro interreligioso. Papa Francesco ha ringraziato il grande ayatollah , "perché, assieme alla comunità sciita, di fronte alla violenza e alle grandi difficoltà degli anni scorsi, ha levato la sua voce in difesa dei più deboli e perseguitati, affermando la sacralità della vita umana e l`importanza dell`unità del popolo iracheno". "Durante la visita di cortesia, durata circa ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 6 marzo 2021) E' durato 50 minuti l'dia Najaf, la città santa dell'islam sciita iracheno, con il grande ayatollah Sayyid Ali Al-Husayni Al-ha lasciato l'abitazione del religioso 91enne attorno alle 8 (le ore 10 locali) diretto all'aeroporto da cui ha preso un aereo per Nassiriya e la piana di Ur, dove avrà uninterreligioso.ha ringraziato il grande ayatollah , "perché, assieme alla comunità sciita, di fronte allae alle grandi difficoltà degli anni scorsi, ha levato la sua voce in difesa dei piùe perseguitati, affermando la sacralità della vita umana e l`importanza dell`unità del popolo iracheno". "Durante la visita di cortesia, durata circa ...

