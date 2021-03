Iraq: Papa incontra al-Sistani, leader spirituale sciiti (Di sabato 6 marzo 2021) Baghdad, 6 mar. (Adnkronos) - Papa Francesco sta incontrando a Najaf il Grande Ayatollah Ali Al-Sistani, leader religioso degli sciiti in Iraq. Nato il 4 agosto 1930 a Mashhad, in Iran, è leader della comunità sciita irachena e direttore della hawza (ovvero del seminario religioso sciita duodecimano) di Najaf. Figlio di un'importante famiglia religiosa, studia il Corano sin da piccolo; a vent'anni lascia l'Iran per proseguire la sua formazione in Iraq, divenendo discepolo del Gran Ayatollah Abu al-Qasim al-Khoei ad Al-Najaf e guadagnandosi, con il tempo, il rispetto anche dei sunniti e dei curdi. La sua interpretazione della rivelazione islamica quietista, che predica l'astensione delle autorità religiose dall'attività politica diretta, lo porta ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Baghdad, 6 mar. (Adnkronos) -Francesco stando a Najaf il Grande Ayatollah Ali Al-religioso degliin. Nato il 4 agosto 1930 a Mashhad, in Iran, èdella comunità sciita irachena e direttore della hawza (ovvero del seminario religioso sciita duodecimano) di Najaf. Figlio di un'importante famiglia religiosa, studia il Corano sin da piccolo; a vent'anni lascia l'Iran per proseguire la sua formazione in, divenendo discepolo del Gran Ayatollah Abu al-Qasim al-Khoei ad Al-Najaf e guadagnandosi, con il tempo, il rispetto anche dei sunniti e dei curdi. La sua interpretazione della rivelazione islamica quietista, che predica l'astensione delle autorità religiose dall'attività politica diretta, lo porta ...

