Iraq, Papa Francesco ha incontrato l’ayatollah Alì al-Sistani: «Lo ringrazio per aver levato la sua voce in difesa dei più deboli» (Di sabato 6 marzo 2021) Il colloquio tra il Pontefice e il Grand ayatollah Ali Al-Husayni Al-Sistani è durato poco meno di un’ora. Papa Francesco, durante la prima visita di un Pontefice in Iraq, ha viaggiato questa mattina da Baghdad alla città di Najaf. La visita, pianificata nei minimi dettagli, ha visto il Papa scendere dall’auto e camminare per circa 30 metri tra i vicoli vicino al mausoleo dell’Imam Alì, quarto Califfo “ben guidato”, e primo Imam per gli sciiti. Ed è a pochi passi da questo santuario, considerato dagli sciiti il terzo luogo più sacro al mondo, che il Papa si è diretto verso l’abitazione in affitto dell’ayatollah al-Sistani, principale autorità religiosa irachena e una tra le figure più importanti dell’islam sciita. March 6, 2021 Durante la ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021) Il colloquio tra il Pontefice e il Grand ayatollah Ali Al-Husayni Al-è durato poco meno di un’ora., durante la prima visita di un Pontefice in, ha viaggiato questa mattina da Baghdad alla città di Najaf. La visita, pianificata nei minimi dettagli, ha visto ilscendere dall’auto e camminare per circa 30 metri tra i vicoli vicino al mausoleo dell’Imam Alì, quarto Califfo “ben guidato”, e primo Imam per gli sciiti. Ed è a pochi passi da questo santuario, considerato dagli sciiti il terzo luogo più sacro al mondo, che ilsi è diretto verso l’abitazione in affitto delal-, principale autorità religiosa irachena e una tra le figure più importanti dell’islam sciita. March 6, 2021 Durante la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Papa è arrivato a Baghdad. E' il primo Pontefice nella storia a visitare l'Iraq.'Questo è un viaggio emblematico… - espressonline : La nostra @mannocchia è a Qaraqosh, in #Iraq . Qui domenica papa Francesco arriverà per una visita storica in una c… - marcodimaio : Papa Francesco è in volo verso l'Iraq per un viaggio storico e fondamentale. Il mondo ha bisogno di dialogo e frate… - Rojname_com : Perché è così importante l'incontro tra il Papa e l'ayatollah Ali al Sistani - Il Post - Rojname_com : Papa Francesco in Iraq, dove la cultura è stata mezzo di ricostruzione -