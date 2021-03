Inzaghi: «Quello che facciamo sembra non bastare. Assenze non sono alibi» (Di domenica 7 marzo 2021) Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro la Juventus: le sue dichiarazioni La Lazio incassa la sconfitta in casa della Juve, non basta Correa per portare a casa i tre punti: Rabiot e Morata confezionano i gol che valgono i tre punti per Pirlo. Ai microfoni di DAZN, ecco l’analisi di mister Inzaghi: CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI ANALISI DEL MATCH – «Difficile commentare un 3-1 per Quello che si è visto in campo. Quello che facciamo sembra non bastare, eppure sull’1-0 eravamo ottimamente in campo. Una ripartenza e un rigore ci hanno condannati. Non buttiamo via un buon primo tempo, non molliamo e andiamo avanti con fiducia» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Simone, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro la Juventus: le sue dichiarazioni La Lazio incassa la sconfitta in casa della Juve, non basta Correa per portare a casa i tre punti: Rabiot e Morata confezionano i gol che valgono i tre punti per Pirlo. Ai microfoni di DAZN, ecco l’analisi di mister: CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI ANALISI DEL MATCH – «Difficile commentare un 3-1 perche si è visto in campo.chenon, eppure sull’1-0 eravamo ottimamente in campo. Una ripartenza e un rigore ci hanno condannati. Non buttiamo via un buon primo tempo, non molliamo e andiamo avanti con fiducia» Leggi su Calcionews24.com

