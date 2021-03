Inter, Frey: “Per vincere serve maturità, ecco i meriti di Conte. Sanchez? Averlo fa la differenza” (Di sabato 6 marzo 2021) I nerazzurri potrebbero aver un buon vantaggio per lo Scudetto.Inter, la carica di Fresi: “E’ la fuga giusta, Lukaku top player. Sanchez-Lautaro? Sarebbe ideale una staffetta”Queste le dichiarazioni rilasciate dall'ex portiere dell'Inter Sebastian Frey, Intervenuto proprio in merito al momento stagionale dei nerazzurri in Serie A. La formazione di Antonio Conte si trova al primo posto della classifica e sta rispettando le ambizioni fissate all'inizio dell'annata sportiva. ecco le parole di Frey, Intervistato in esclusiva ai microfoni di di Sky Sport:"Sei punti possono essere tanti ma sono pochi, perché basta un passo falso. È ancora tutto da giocare, oggi è in lotta per lo scudetto. Il lavoro di Conte è importante, la ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 marzo 2021) I nerazzurri potrebbero aver un buon vantaggio per lo Scudetto., la carica di Fresi: “E’ la fuga giusta, Lukaku top player.-Lautaro? Sarebbe ideale una staffetta”Queste le dichiarazioni rilasciate dall'ex portiere dell'Sebastianvenuto proprio in merito al momento stagionale dei nerazzurri in Serie A. La formazione di Antoniosi trova al primo posto della classifica e sta rispettando le ambizioni fissate all'inizio dell'annata sportiva.le parole divistato in esclusiva ai microfoni di di Sky Sport:"Sei punti possono essere tanti ma sono pochi, perché basta un passo falso. È ancora tutto da giocare, oggi è in lotta per lo scudetto. Il lavoro diè importante, la ...

