Inter | Eriksen | Di Baggio la mia prima maglia Gol al Milan? Speciale

Advertising

Inter : ?? | RISCALDAMENTO ???? Milan #Skriniar ???? Romelu #Lukaku ???? Christian #Eriksen ???? Alessandro #Bastoni #ParmaInter… - Inter : ??? | SQUADRA 5 leggende nerazzurre per costruire la tua Inter dei Sogni: chi non potrebbe mancare? Scopri i giocat… - giuseppeatta : Se è porto tolgo Cit. Zhang #cina #inter #Eriksen - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Eriksen: “Gol al Milan? Un momento eccezionale. Ecco l’Inter dei miei sogni” - calciotoday_it : ??A tutto Christian #Eriksen ???Il danese si racconta nel matchday programme, raccontando anche l'aneddoto che lo le… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Eriksen

"Il mio idolo di bambino è sempre stato Laudrup " ha affermatonel match programme di- Atalanta " Quando giochi a calcio in Danimarca tutti vogliono diventare come lui, cioè il più ...- Atalanta (lunedì, 20.45) ?: la squadra di Conte è riuscita ad evitare la squalifica ... In ballottaggio- Vidal. Atalanta : Dea sempre senza Hateboer e Lammers, recupera invece ...Due in particolare: Roby Baggio e Michael Laudrup. “Il mio idolo di bambino è sempre stato Laudrup – ha affermato Eriksen nel match programme di Inter-Atalanta – Quando giochi a calcio in Danimarca ...Ma come riferito da La Gazzetta dello Sport, un altro dettaglio sul futuro di Antonio Conte riguarda una clausola presente sul suo contratto con l’Inter. Senza dimenticare leader come Lukaku, de Vrij, ...