Inter, dalle gioie del campo alle incertezze societarie: marzo mese decisivo per il futuro dei nerazzurri (Di sabato 6 marzo 2021) marzo è il mese delle verità. Se sul campo la squadra è pronta a dare battaglia per la spallata scudetto, in ufficio i vertici della società combattono con quattro settimane di fuoco. Il perché è presto spiegato. Il gruppo Suning ha delle scadenze da rispettare. L’Inter deve ancora pagare ai propri tesserati gli stipendi di gennaio (cosa che dovrebbe accadere non oltre il 15) mentre quelli di novembre e dicembre, tuttora in sospeso, verranno saldati a fine stagione dopo l’accordo chiuso ad Appiano tra i dirigenti e il capitano Handanovic. C’è dell’altro. Il Real Madrid aspetta la prima rata da 10 milioni per Hakimi, operazione che spalancherebbe le porte all’ottenimento della licenza Uefa. L’organo di Nyon la concede solo se al 31 marzo le società sono in regola con il pagamento dei cartellini dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021)è ildelle verità. Se sulla squadra è pronta a dare battaglia per la spallata scudetto, in ufficio i vertici della società combattono con quattro settimane di fuoco. Il perché è presto spiegato. Il gruppo Suning ha delle scadenze da rispettare. L’deve ancora pagare ai propri tesserati gli stipendi di gennaio (cosa che dovrebbe accadere non oltre il 15) mentre quelli di novembre e dicembre, tuttora in sospeso, verranno saldati a fine stagione dopo l’accordo chiuso ad Appiano tra i dirigenti e il capitano Handanovic. C’è dell’altro. Il Real Madrid aspetta la prima rata da 10 milioni per Hakimi, operazione che spalancherebbe le porte all’ottenimento della licenza Uefa. L’organo di Nyon la concede solo se al 31le società sono in regola con il pagamento dei cartellini dei ...

Advertising

aquilarandagia3 : RT @fattoquotidiano: Inter, dalle gioie del campo alle incertezze societarie: marzo mese decisivo per il futuro dei nerazzurri https://t.co… - fattoquotidiano : Inter, dalle gioie del campo alle incertezze societarie: marzo mese decisivo per il futuro dei nerazzurri - Bubu_Inter : @stebellentani Quindi, ad essere ottimisti, si può ottenere una scuola sicura dalle scuole medie in poi...dalle mie… - EquinozioEstivo : @TheGreatOne1986 @Bubu_Inter Con Gagliardini al suo posto dici che l'avremmo visto un passaggio di questo tipo????? A… - lungoparma : PARMATALK: l’Inter, la Viola e poi il burrone. Ospite Savi: Si rinnova l’appuntamento del venerdì con PARMATALK, il… -