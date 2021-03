Inga Lindstrom – Mia e le sue sorelle, trama e trailer del film in onda il 6 marzo su La5 (Di sabato 6 marzo 2021) Inga Lindstrom – Mia e le sue sorelle il film in onda sabato 6 marzo 2021 alle 21:10 su La5. trama e trailer del film. Sabato 6 marzo 2021 sul canale La5 (canale 30 del digitale terrestre) andrà in onda il classico film romantico della serie di film “Inga Lindstrom” dal titolo “Mia e le sue sorelle“. Si tratta di un film creato direttamente per la televisione tedesca, diretto da Hans-Jürgen Tögel con Gaby Dohm e Peter Sattman. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa su La5. Il film non è mai uscito al cinema, ma come anticipato è stato creato direttamente per la ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 6 marzo 2021)– Mia e le sueilinsabato 62021 alle 21:10 su La5.del. Sabato 62021 sul canale La5 (canale 30 del digitale terrestre) andrà inil classicoromantico della serie di” dal titolo “Mia e le sue“. Si tratta di uncreato direttamente per la televisione tedesca, diretto da Hans-Jürgen Tögel con Gaby Dohm e Peter Sattman. L’appuntamento con ilè alle 21:10 circa su La5. Ilnon è mai uscito al cinema, ma come anticipato è stato creato direttamente per la ...

