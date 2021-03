Infortunio Rebic: il croato salta il Verona. Le sue condizioni (Di sabato 6 marzo 2021) Ante Rebic salterà la sfida di domani a Verona del Milan a causa di un affaticamento muscolare, l’ennesimo tra i rossoneri Infortunio per Ante Rebic che non dovrebbe far parte della lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida di domani in casa del Verona. L’attaccante croato, uscito contro l’Udinese per un problema all’anca, ha risentito di un affaticamento muscolare e nei prossimi giorni verrà sottoposto a nuovi esami. Piena emergenza per il Milan in attacco contanto le assenze di Ibrahimovic e Mandzukic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Antesalterà la sfida di domani adel Milan a causa di un affaticamento muscolare, l’ennesimo tra i rossoneriper Anteche non dovrebbe far parte della lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida di domani in casa del. L’attaccante, uscito contro l’Udinese per un problema all’anca, ha risentito di un affaticamento muscolare e nei prossimi giorni verrà sottoposto a nuovi esami. Piena emergenza per il Milan in attacco contanto le assenze di Ibrahimovic e Mandzukic. Leggi su Calcionews24.com

