Infetto | si sputa sulle mani al supermercato per diffondere il Covid | finisce in disgrazia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 marzo 2021) Follie da, tra terrorismo psicologico e negazionismo. Un uomo brasiliano, nello Stato di Rio Grande do Sul, era solitorsinei supermercati per poi toccare la merce esposta sugli scaffali per spargere il coronavirus di proposito. A renderlo noto la tv BandNews. La polizia, dopo aver intercettato l'uomo nella cittadina di Planalto e aver verificato la sua positività, lo ha colto in flagrante mentre spargeva la sua saliva ancheglie delle auto parcheggiate e in altri luoghi pubblici, in un delirante progetto di contagio di massa (in Brasile, peraltro, la situazione degli infetti è da mesi fuori controllo, soprattutto negli strati più poveri e disagiati della popolazione). L'arresto è scattato dopo che le telecamere di sicurezza hanno immortalato le gesta ...