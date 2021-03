Infermieri contagiati, preoccupa il Cardarelli di Napoli: “Aumenti che vanno dal 216% al 130%” (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sono 3500 Infermieri si sono ammalati di Covid negli ultimi 30 giorni, su un totale di 4296 operatori sanitari. Sono i dati aggiornati dell’Istituto Superiore della Sanita’, che il nostro sindacato monitora ogni giorno, incrociati con quelli dell’Inail, che indicano che oltre l’80% del personale che si contagia è rappresentato da Infermieri, da sempre, dal primo giorno della pandemia, i più esposti al rischio”. Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, denuncia la necessità, alla luce di quanto è accaduto tra prima e seconda ondata, di non depauperare proprio adesso le energie profuse, ma di continuare nello sforzo di contrapporre al virus un piano sinergico adeguato alla portata di una emergenza che non sembra concedere tregue. “Queste cifre – aggiunge – da un lato parzialmente ci ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Sono 3500si sono ammalati di Covid negli ultimi 30 giorni, su un totale di 4296 operatori sanitari. Sono i dati aggiornati dell’Istituto Superiore della Sanita’, che il nostro sindacato monitora ogni giorno, incrociati con quelli dell’Inail, che indicano che oltre l’80% del personale che si contagia è rappresentato da, da sempre, dal primo giorno della pandemia, i più esposti al rischio”. Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, denuncia la necessità, alla luce di quanto è accaduto tra prima e seconda ondata, di non depauperare proprio adesso le energie profuse, ma di continuare nello sforzo di contrapporre al virus un piano sinergico adeguato alla portata di una emergenza che non sembra concedere tregue. “Queste cifre – aggiunge – da un lato parzialmente ci ...

Advertising

anteprima24 : ** #Infermieri contagiati, preoccupa il Cardarelli di ##Napoli: 'Aumenti che vanno dal 216% al 130%' **… - alelagattarossa : Esplodono gli ospedali in Campania, gli infermieri di nuovo tutti contagiati. - 41paralleloit : Esplodono gli ospedali in #Campania, gli infermieri di nuovo tutti contagiati ?? - petunianelsole : Sono 3.500 gli infermieri che si sono contagiati negli ultimi 30 giorni, su un totale di 4.296 operatori sanitari.… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Nursing up: 'Si abbassa la media dei contagi tra gli infermieri - -