In tilt il portale vaccini: caos sulle prenotazioni ?in Lombardia (Di sabato 6 marzo 2021) Federico Garau L'ente locale ha deciso di appoggiarsi a Poste Italiane per la fase massiva della vaccinazione, ma bisognerà attendere almeno tre settimane Problemi in Lombardia per il portale Aria, creato per venire incontro alle esigenze organizzative connesse all'inoculazione del vaccino anti-Covid. Troppo numerose le falle registrate fino ad ora per non pensare di correre immediatamente ai ripari: si va dall'annullamento di appuntamenti appena confermati fino addirittura all'apertura alla vaccinazione a categorie di contribuenti non (ancora) inclusi nelle liste degli aventi diritto. I problemi insorti hanno pertanto spinto la Regione a guardarsi intorno ed a scegliere di appoggiarsi ad uno strumento digitale messo a disposizione gratuitamente da Poste Italiane. Ovviamente questa mossa, necessaria per affrontare i grandi numeri della ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 marzo 2021) Federico Garau L'ente locale ha deciso di appoggiarsi a Poste Italiane per la fase massiva della vaccinazione, ma bisognerà attendere almeno tre settimane Problemi inper ilAria, creato per venire incontro alle esigenze organizzative connesse all'inoculazione del vaccino anti-Covid. Troppo numerose le falle registrate fino ad ora per non pensare di correre immediatamente ai ripari: si va dall'annullamento di appuntamenti appena confermati fino addirittura all'apertura alla vaccinazione a categorie di contribuenti non (ancora) inclusi nelle liste degli aventi diritto. I problemi insorti hanno pertanto spinto la Regione a guardarsi intorno ed a scegliere di appoggiarsi ad uno strumento digitale messo a disposizione gratuitamente da Poste Italiane. Ovviamente questa mossa, necessaria per affrontare i grandi numeri della ...

Marisol32878094 : Campagna vaccini in tilt in Lombardia: prenotazioni cancellate e falla nel portale. Scoperto un «baco» nel software… - peterkama : Campagna vaccini in tilt in Lombardia: prenotazioni cancellate e falla nel portale - E__Io__Pago : RT @Clip1960: @AlRobecchi E in proposito Salvini, che l’anno scorso criticava aspramente l’INPS per il sito andato in tilt ma con milioni d… - emanuelino10 : RT @politicslorenzo: la #Lombardia guidata da #Fontana e #Moratti spende 22 milioni per un portale vaccinazioni che va in tilt dopo 1 giorn… - giovanniemilia : RT @Clip1960: @AlRobecchi E in proposito Salvini, che l’anno scorso criticava aspramente l’INPS per il sito andato in tilt ma con milioni d… -