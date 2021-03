In ‘Quello che non ti dicono’ Mario Calabresi racconta una vicenda personale e autobiografica (Di sabato 6 marzo 2021) Con Quello che non ti dicono Mario Calabresi nel suo ultimo libro racconta la terribile, drammatica, ma a suo modo tenera, storia di Carlo Saronio, giovane dell’alta borghesia milanese, simpatizzante e sostenitore di Potere Operaio, che nel 1975 muore a causa di un maldestro rapimento organizzato dai suoi stessi compagni. Il libro nasce dal desiderio di Marta di conoscere di più suo padre Carlo, morto senza sapere che Silvia, la sua ragazza, fosse incinta di lei. Calabresi con questo libro si trova in un’epoca che non avrebbe mai voluto rifrequentare, quella degli anni della morte di suo padre: il Commissario Luigi Calabresi. Quello che non ti dicono è la storia del tradimento di Carlo Fioroni nei confronti di Carlo Saronio, della loro amicizia e fratellanza rivoluzionaria in Potere Operaio, all’ombra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Con Quello che non ti dicononel suo ultimo librola terribile, drammatica, ma a suo modo tenera, storia di Carlo Saronio, giovane dell’alta borghesia milanese, simpatizzante e sostenitore di Potere Operaio, che nel 1975 muore a causa di un maldestro rapimento organizzato dai suoi stessi compagni. Il libro nasce dal desiderio di Marta di conoscere di più suo padre Carlo, morto senza sapere che Silvia, la sua ragazza, fosse incinta di lei.con questo libro si trova in un’epoca che non avrebbe mai voluto rifrequentare, quella degli anni della morte di suo padre: il Commissario Luigi. Quello che non ti dicono è la storia del tradimento di Carlo Fioroni nei confronti di Carlo Saronio, della loro amicizia e fratellanza rivoluzionaria in Potere Operaio, all’ombra ...

Advertising

MetaErmal : Stasera sembrerò quello che fa gli auguri in ritardo! #caruso #Sanremo2021 - Capezzone : Fu scritto dagli “esperti” (??) che Brexit avrebbe innescato comportamenti autoritari e bullismo istituzionale. Prev… - ClaMarchisio8 : Quello che trovo incredibile è che debba anche rispondere a queste assurdità. La politica è una cosa seria. Allora… - BASTABUGIE : Video della settimana IL GIUDIZIO DI DIO di Roberto de Mattei Tutto quello che oggi non si può dire Durata: 33 minu… - FilTimia : @anto_nella75 Basta per favore! Cosa vi interessa di quello che dice -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Quello che Sempre più successo per le piattaforme cashback: ecco tutto quello che c'è da sapere Fortune Italia