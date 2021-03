Il virologo Silvestri sulle varianti | ' Niente panico e facciamoci guidare dalla scienza'

Advertising

SaluteLab : ?? Guiiod Silvestri, virologo, docente alla Emory University di Atlanta, su Facebook ha chiarito molte cose sulle va… - fisco24_info : Varianti Covid, Silvestri: 'No panico, facciamoci guidare da scienza': Il virologo: 'Fondamentale studiarle, al mom… - ferruccio_zara : RT @GiorgioMarango8: Va bene, chiami il Galli lo supporti col Silvestri ci manca il Crisanti e il finto obiettore Bassetti e capisci che co… - soloio0509 : RT @GiorgioMarango8: Va bene, chiami il Galli lo supporti col Silvestri ci manca il Crisanti e il finto obiettore Bassetti e capisci che co… - pipposcifo1 : RT @La7tv: #piazzapulita Il virologo Guido Silvestri: “Quello che è stato fatto a ottobre e novembre, con la divisione delle zone in colori… -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Silvestri

La7

Le varianti stanno colpendo in modo prorompente il nostro paese ma invece di lanciare inutili allarmismi occorre capirci di più. IlGuido, docente alla Emory University di Atlanta ha scritto in un post su Facebook quali siano i meccanismi alla base della formazione di varianti di Sars - Cov - 2. "Lo studio delle ...Il: "Fondamentale studiarle, al momento non ci sono indicazioni che rendano il virus più pericoloso" No al panico sulle varianti Covid. Lo rimarca ilGuido, docente alla Emory University di Atlanta, per il quale "lo studio delle varianti è fondamentale per monitorarle, capirne la funzione e se necessario preparare nuovi vaccini '...No al panico sulle varianti Covid. Lo rimarca il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, per il quale "lo studio delle varianti è fondamentale per monitorarle, capirne la f ...Il docente alla Emory University di Atlanta: "Le varianti che abbiamo ora e quelle che avremo in futuro vanno studiate, non ci sono prove che rendano il virus più pericoloso" ...