Il viaggio del Papa in Iraq è una sfida epocale: da musulmano sento la necessità di un dialogo

Il viaggio del Papa in Iraq è un gesto epocale. Toccherà con mano la sofferenza dei giovani schiacciati dalla strumentalizzazione dell'odio settario e dal malessere causato dall'immobilismo del presente. Chi scrive è musulmano e, come tanti altri correligionari, vede nella visita del Santo Padre e nelle sue parole un sentimento di fratellanza che prende la forma del dialogo islamo-cristiano, di cui padre Paolo dall'Oglio è stato il precursore. Si può dire che Bergoglio ripercorra le orme di Dall'Oglio sul sentiero di Abramo, padre di tutti i popoli e figura di riferimento alla quale propendere per trovare punti di contatto. Marcerà, il Santo Padre, nei luoghi che più sono stati insanguinati dagli eventi degli ultimi venti anni. Ma nonostante l'eccezionalità di questo ...

