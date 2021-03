Il vaccino covid? "Vieni a farlo in Russia, tutto compreso". E' il turismo del coronavirus (Di sabato 6 marzo 2021) "Back in Urss" cantavano i Beatles qualche anno fa. Oggi, più prosaicamente, si potrebbe intonare l'inno di una ipotetica internazionale vaccinista che vede nella Russia la nuova frontiera per chi, ... Leggi su lanazione (Di sabato 6 marzo 2021) "Back in Urss" cantavano i Beatles qualche anno fa. Oggi, più prosaicamente, si potrebbe intonare l'inno di una ipotetica internazionale vaccinista che vede nellala nuova frontiera per chi, ...

Ultime Notizie dalla rete : vaccino covid Speranza: marzo sarà non semplice, il virus è ancora forte ... questa battaglia la vinceremo e l'arma principale è il vaccino. Dobbiamo insistere e far capire a ...della Salute Roberto Speranza all'inaugurazione del nuovo hub per somministrare i vaccini anti Covid ...

Mattarella in visita al centro vaccinale allestito alla Nuvola di Fuksas Nel centro sono state somministrate 11.877 dosi di vaccino anti - covid, 1.685 previste nella giornata di oggi, mentre nella regione Lazio sono 49.596 le dosi inoculate dall'inizio della campagna ...

Vaccino Covid, Bonaccini: "I medici specializzandi parteciperanno alla somministrazione" Il Resto del Carlino Stupro a Villa Gordiani, il quartiere si mobilita: protesta nel pomeriggio Dopo gli spiacevoli avvenimenti di ieri , il quartiere della Prenestina ha deciso di non abbandonare la giovane 22enne e, nella mattinata di oggi, sul cancello di Villa Gordiani , è stato affisso uno.

L'Italia blocca 250mila dosi di AstraZeneca, la vendetta degli australiani spiazza tutti Una notizia che ha fatto clamore in tutto il mondo, quella del veto posto dal presidente del Consiglio Mario Draghi per bloccare la consegna di 250mila dosi del vaccino AstraZeneca ...

