Il Tre ospite della puntata del 6 marzo di "Amici" (Di sabato 6 marzo 2021) Il Tre è l'atteso ospite della puntata pomeridiana di "Amici" in onda oggi su Canale 5. Il rapper presenterà il nuovo singolo Il Tuo Nome. Il brano è contenuto nel primo album dell'artista intitolato Ali – Per chi non ha un posto in questo mondo. Il disco di debutto di Il Tre, la scorsa settimana è stato il più venduto in Italia Il tre ospite oggi ad Amici, il testo di "Il Tuo Nome" Quante volte ho lasciato che tuTi prendessi un po' gioco di meE nelle mani non avevo nullaMa i castelli nascono dal nienteE parlami come fossi l'ultimo a credere in quello che siamoPoi strappami le mie ansie anche se saiChe mi sento così stupido-o-oQuando mi lasci a guardare "Il Tuo Nome" il testo del brano de Il Tre ospite oggi ad Amici E ho bisogno di te ...

