Il Tre oggi ad Amici: chi è, età, vero nome, carriera, Il tuo nome, Instagram, chi è la fidanzata (Di sabato 6 marzo 2021) Tutto pronto per un'altra imperdibile puntata di Amici in onda oggi pomeriggio, sabato 6 marzo, a partire dalle 14. Il serale si avvicina e i ragazzi continuano a prepararsi – tra prove di danza e musica – chi si aggiudicherà il posto? Intanto, tra gli ospiti oggi ci sarà in studio Il Tre, un giovane rapper che presenterà il suo nuovo singolo "Il tuo nome". Ma Conosciamolo meglio! Il Tre: chi è, età, carriera, Il tuo nome Il Tre, nome d'arte di Guido Senia, è un giovane rapper romano, classe 1997. Il Tre ha debuttato nel 2010, ma il successo è arrivato quando ha partecipato al contest One Shot Game. Nel 2018 ha pubblicato un mixtape che si è rivelato un vero successo. Nel 2020 ha spopolato con la hit ...

