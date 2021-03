Il Teatro Bellini chiude la sua “Zona Rossa” (Di sabato 6 marzo 2021) E’ passato un anno da quando Il Teatro Bellini ha chiuso. Abbiamo scelto il 5 marzo per sciogliere il progetto Zona Rossa perché riteniamo che la data annunciata del 27 marzo non sia una risposta alle criticità e alla complessità del nostro settore. Il progetto Zona Rossa è arrivato al suo settantaseiesimo giorno. Abbiamo trascorso settantasei giorni Leggi su 2anews (Di sabato 6 marzo 2021) E’ passato un anno da quando Ilha chiuso. Abbiamo scelto il 5 marzo per sciogliere il progettoperché riteniamo che la data annunciata del 27 marzo non sia una risposta alle criticità e alla complessità del nostro settore. Il progettoè arrivato al suo settantaseiesimo giorno. Abbiamo trascorso settantasei giorni

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Bellini In Campania, un anno senza teatro: "Così si muore lentamente" ... solo in zona gialla, orari condizionati dal coprifuoco e difficoltà di spostamenti per le tournée, ossatura del teatro italiano ' , commenta Daniele Russo del Bellini. E poi è economicamente ...

La presa del potere, lezioni di storia online dai più famosi teatri d'Italia ... una guerra civile italiana 28 marzo " Teatro Grande di Brescia Alessandro Vanoli Maometto II e l'assedio di Costantinopoli 11 aprile " Teatro Bellini di Napoli Luigi Mascilli Migliorini Cortés ...

Covid. Ieri venerdì 5 marzo il teatro Bellini ha sospeso Il progetto “Zona rossa” Un anno esatto dalla chiusura dei teatri per l’emergenza Pandemica, il teatro Bellini ha deciso di sospendere la sua “zona rossa” arrivando al suo 76° giorno. “Il progetto Zona Rossa è arrivato al suo ...

