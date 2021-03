Il ritorno delle Sardine | a Roma per “occupare” il Pd con tende e sacchi a pelo

(Di sabato 6 marzo 2021). A volte ritornano, è proprio il caso di dirlo. Dopo un silenzio “pandemico” di mesi letornano dunque nell’agone politico, in concomitanza con la crisi che ha investito il Pd a seguito della caduta del governo Conte bis e le dimissioni del segretario Nicola Zingaretti, confermate ieri. A quanto si apprende dall’AdnKronos, lesono in presidio dalle 12 di oggi, sabato 6 marzo 2021, presso la sede nazionale del Pd del Nazareno a. Alla testa come sempre Mattia Santori, seguito da un gruppo di militanti con. (segue dopo la foto)per sostenere Zingaretti: il legame con il dimissionario segretario Dem La vicinanza...

Advertising

marcodimaio : Il ritorno a misure più restrittive e chiusura delle scuole pesa sulle famiglie e impone risposte immediate: sosten… - Corriere : ?? #Sanremo2021, le notizie della quarta serata Gaudiano, vincitore delle Nuove Proposte, ha dedicato il trionfo al… - GatineauPatrick : RT @ferrarisergio4: Passi oggi nella campagna che cantava di dolcezza,ogni angolo un regalo,poi il ritorno,con addosso immenso...il profumo… - GiuseppePepe10 : RT @nuvolinchiostro: Festeggiamo il ritorno in libreria delle Lezioni di letteratura russa di Vladimir Nabokov - a cura di Cinzia De Lotto… - _fiorucci : RT @Grunf1966: Il ritorno delle #sardine ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno delle

Quotidiano di Sicilia

... che vede di nuovo contrapposte due protagonisteultime stagioni. Le sfide al calor bianco ... convalescenti e positivi al virus e sente il peso deldi coppa incombente, con un Porto che ...L'abbiamo preparata nel modo giusto, sapendo di affrontare unasquadre più forti del ... "Nel girone di, in tutti i campionati, le partite più pericolose sono con le squadre che gravitano ...Tra pochi mesi accoglieremo il ritorno di Resident Evil. Capcom si prende una pausa dai remake per raccontarci una storia inedita, quella che vedrà nuovamente protagonista Ethan Winters. L'ottavo capi ...La cantante lanciata da Sanremo Young sul palco dell'Ariston. Il 10 marzo su Rai 1 in onda il film "La bambina che non voleva cantare" ...