Il ritorno delle Sardine: a Roma per "occupare" il Pd con tende e sacchi a pelo (Di sabato 6 marzo 2021) Sardine a Roma. A volte ritornano, è proprio il caso di dirlo. Dopo un silenzio "pandemico" di mesi le Sardine tornano dunque nell'agone politico, in concomitanza con la crisi che ha investito il Pd a seguito della caduta del governo Conte bis e le dimissioni del segretario Nicola Zingaretti, confermate ieri. A quanto si apprende dall'AdnKronos, le Sardine sono in presidio dalle 12 di oggi, sabato 6 marzo 2021, presso la sede nazionale del Pd del Nazareno a Roma. Alla testa come sempre Mattia Santori, seguito da un gruppo di militanti con tende e sacchi a pelo. (segue dopo la foto) Sardine a Roma per sostenere Zingaretti: il legame con il dimissionario segretario Dem La vicinanza delle ...

