Il Principe Cerca Figlio | Eddie Murphy | purtroppo | ritorna a Zamunda

A un certo punto de Il Principe Cerca Figlio (Coming 2 America, dal 5 marzo direttamente su Prime Video) si svolge questo dialogo: "I film zamundiani sono sterco di babbuino – si lamenta lei, suddita del fiabesco regno africano di Zamunda –, il cinema americano è il migliore del mondo". "Il migliore? – ribatte l'altro, che viene dal Queens – Cosa abbiamo a parte i supereroi, i remake e i sequel di film che nessuno ha chiesto?". Alla fine però si trovano d'accordo su un punto: "Sui sequel avete ragione. Se un film va bene, perché rovinarlo?". Ovviamente non c'è un solo spettatore de Il Principe Cerca Figlio che non sappia – probabilmente è l'unica ragione per cui lo sta guardando – che si tratta del sequel, a 33 anni di distanza, de Il Principe

