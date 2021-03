Il Papa in Iraq: 'Il terrorismo barbaro ha distrutto chiese e monasteri' (Di sabato 6 marzo 2021) Lo storico viaggio di Papa Francesco in Iraq è cominciato con un meraviglioso messaggio di pace e fratellanza, durante un incontro interreligioso a Ur. "Il terrorismo, quando ha invaso il nord di ... Leggi su globalist (Di sabato 6 marzo 2021) Lo storico viaggio diFrancesco inè cominciato con un meraviglioso messaggio di pace e fratellanza, durante un incontro interreligioso a Ur. "Il, quando ha invaso il nord di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Papa è arrivato a Baghdad. E' il primo Pontefice nella storia a visitare l'Iraq.'Questo è un viaggio emblematico… - espressonline : La nostra @mannocchia è a Qaraqosh, in #Iraq . Qui domenica papa Francesco arriverà per una visita storica in una c… - marcodimaio : Papa Francesco è in volo verso l'Iraq per un viaggio storico e fondamentale. Il mondo ha bisogno di dialogo e frate… - AndreaMorigi : RT @acs_italia: ACS si rallegra per la presenza del #Papa in #Iraq e prega per la buona riuscita del viaggio. Dedichiamo questo breve video… - KattInForma : Papa Francesco in Iraq: parla di una profezia che si deve realizzare -