Il Papa a Baghdad contro il terrorismo e per la cooperazione tra religioni

Advertising

vaticannews_it : #PapaInIraq E' iniziato il 33° viaggio apostolico nel Paese del Golfo: Francesco ha lasciato l'aeroporto internazio… - Agenzia_Ansa : Il Papa è arrivato a Baghdad. E' il primo Pontefice nella storia a visitare l'Iraq.'Questo è un viaggio emblematico… - vaticannews_it : #5Marzo A #Baghdad nella Cattedrale di “Nostra Signora della Salvezza”, #PapaFrancesco ha incontrato vescovi, sacer… - rada_maja : RT @ilfoglio_it: Gran discorso di Francesco alle autorità irachene, prima di recarsi nella cattedrale siro-cattolica. Il ricordo degli yazi… - ilfoglio_it : Gran discorso di Francesco alle autorità irachene, prima di recarsi nella cattedrale siro-cattolica. Il ricordo deg… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Baghdad

Nel pomeriggioFrancesco farà ritorno aper la messa in rito caldeo. E anche in questo caso è la prima volta per un Pontefice. - Chi ha fede "rinuncia ad avere nemici. Ostilità, ...Lo storico incontro con Al Sistani è solo una delle tappe del viaggio deliniziato ieri aIl Papa a Baghdad, ieri, al suo arrivo ha lanciato un appello perentorio contro la violenza e il terrorismo pronunciando le parole “Tacciano le armi qui e ovunque”. Stamattina ha incontrato in forma ...Baghdad, 06 mar 10:47 - (Agenzia Nova) - E’ un accorato appello a favore della pace e della fratellanza, contro ogni estremismo e violenza, quello lanciato oggi da papa Francesco dalla piana di Ur, ...