Il nuovo Dpcm coinvolge anche le festività (Di sabato 6 marzo 2021) Sarà una Pasqua in lockdown, con le regole restrittive del nuovo Dpcm, che sarà in vigore fino al 6 aprile. Pasqua in lockdown: cosa potremo fare su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 6 marzo 2021) Sarà una Pasqua in lockdown, con le regole restrittive del, che sarà in vigore fino al 6 aprile. Pasqua in lockdown: cosa potremo fare su Notizie.it.

Advertising

ItalyinLDN : ????Il nuovo #DPCM estende le restrizioni ai viaggi per ???? fino al 6 aprile. Possono viaggiare solo i residenti o pe… - lucfontana : Il nuovo Dpcm è in vigore da oggi: ecco le regole e i divieti - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - Andyphone : RT @francescatotolo: Chi vive in #zonarossa non potrà andare a casa di amici e parenti, ma rimangono “zone bianchissime” #Lampedusa e i por… - ZanRoby : RT @francescatotolo: Chi vive in #zonarossa non potrà andare a casa di amici e parenti, ma rimangono “zone bianchissime” #Lampedusa e i por… -