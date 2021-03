Il motociclista che ha portato Ibra all'Ariston: 'Sono milanista, lui volava guidare ma gli ho detto di no' (Di sabato 6 marzo 2021) Il motociclista che due giorni fa ha dato un passaggio a Ibrahimovic fino a Sanremo ha un nome: Francesco Nocera. A Radio Montecarlo ha raccontato l'episodio che ha coinvolto lui insieme all'... Leggi su globalist (Di sabato 6 marzo 2021) Ilche due giorni fa ha dato un passaggio ahimovic fino a Sanremo ha un nome: Francesco Nocera. A Radio Montecarlo ha raccontato l'episodio che ha coinvolto lui insieme all'...

