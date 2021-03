Il messaggio (anche geopolitico) del viaggio del papa in Iraq secondo Perteghella (Di sabato 6 marzo 2021) Attorno allo storico viaggio in Iraq di papa Francesco si sovrappongono diversi elementi e livelli di instabilità. Partendo dall’esterno, spiega Annalisa Perteghella (ricercatrice del programma Medio Oriente dell’Ispi), l’Iraq è ormai diventato terreno di scontro tra Stati Uniti e Iran, ma c’è anche la presenza strisciante dei terroristi baghdadisti; la crisi economica dovuta al calo della domanda di petrolio e dei prezzi; le proteste che stanno riprendendo contro una classe politica che fatica a fare le riforme; la pandemia e una campagna vaccinale molto distante dall’essere efficace.“Se pensiamo a cosa è stato l’Iraq negli ultimi vent’anni, il fatto che ora un Pontefice, pur con le massime misure di sicurezza (qui una ricostruzione del sistema che creerà la bolla di ... Leggi su formiche (Di sabato 6 marzo 2021) Attorno allo storicoindiFrancesco si sovrappongono diversi elementi e livelli di instabilità. Partendo dall’esterno, spiega Annalisa(ricercatrice del programma Medio Oriente dell’Ispi), l’è ormai diventato terreno di scontro tra Stati Uniti e Iran, ma c’èla presenza strisciante dei terroristi baghdadisti; la crisi economica dovuta al calo della domanda di petrolio e dei prezzi; le proteste che stanno riprendendo contro una classe politica che fatica a fare le riforme; la pandemia e una campagna vaccinale molto distante dall’essere efficace.“Se pensiamo a cosa è stato l’negli ultimi vent’anni, il fatto che ora un Pontefice, pur con le massime misure di sicurezza (qui una ricostruzione del sistema che creerà la bolla di ...

Advertising

IlContiAndrea : Bravo #WilliePeyote per il suo messaggio importante e per riportarci alla realtà per qualche minuto. Grazie anche p… - GrandeOrienteit : #Massoneria #1marzo | Inizia l’anno massonico, e il @GrandeOrienteit celebra anche la… - riccard260768 : @Auroraa_99 Nessuna pazzia, però dal tuo commento emerge la tua stupidità! Ti spiego anche se non so che livello di… - paolo_spaggiari : @Giovann67519647 @Pontifex_it No, non è tradotto male, è letto male! Se si fa un minimo sforzo di contestualizzazio… - PavanelloMa : RT @chiesadimilano: #8marzo #Delpini «Alzerò il grido della protesta contro ogni uomo che percuote una #donna». Messaggio dell'Arcivescovo… -

Ultime Notizie dalla rete : messaggio anche McKinsey gestisce il Recovery Plan: la resa di una politica senza competenze ... sia sul messaggio che ciò manda ai cittadini e ai loro rappresentanti. Da McKinsey vengono Vittorio Colao , ministro per l'innovazione tecnologica del Governo Draghi, ma anche Yoram Gutgeld (che fu ...

Mattarella visita 'Nuvola':ce la faremo 13.58 Mattarella visita 'Nuvola':ce la faremo "Teniamo duro, ce la faremo". E' il messaggio di speranza lanciato dal presidente della Repubblica Mattarella, al termine della visita ... Presente anche ...

"Presidente, dacci anche a noi una scuola nuova" Messaggi a raffica sul profilo Instagram di Puggelli LA NAZIONE L'espansione. Tutta la crescita economica della Cina finirà negli armamenti Il Pil del 2021 è stimato al 6% e il partito ha elevato al 6,8 i fondi alla Difesa. E la Marina militare ha ormai superato anche gli Stati Uniti ...

La mappa delle visite di Francesco nei luoghi sacri dell'Islam AGI - "È importante peregrinare verso i luoghi sacri: è il segno più bello della nostalgia del Cielo sulla Terra. Perciò amare e custodire i luoghi sacri è una necessità esistenziale, nel ricordo del ...

... sia sulche ciò manda ai cittadini e ai loro rappresentanti. Da McKinsey vengono Vittorio Colao , ministro per l'innovazione tecnologica del Governo Draghi, maYoram Gutgeld (che fu ...13.58 Mattarella visita 'Nuvola':ce la faremo "Teniamo duro, ce la faremo". E' ildi speranza lanciato dal presidente della Repubblica Mattarella, al termine della visita ... Presente...Il Pil del 2021 è stimato al 6% e il partito ha elevato al 6,8 i fondi alla Difesa. E la Marina militare ha ormai superato anche gli Stati Uniti ...AGI - "È importante peregrinare verso i luoghi sacri: è il segno più bello della nostalgia del Cielo sulla Terra. Perciò amare e custodire i luoghi sacri è una necessità esistenziale, nel ricordo del ...