Il look del giorno | con il blazer blu notte

Anche se le occasioni formali in questo periodo sono poche, una giacca blu non è mai un'acquisto sbagliato. Deve essere, però, classica nel taglio, minimal nella foggia, senza tempo nel colore. Esattamente come quella vista sulla passerella di Etro. Il blazer doppiopetto blu nella sfilata primavera estate 2021 di Etro. La giacca blu sartoriale, come si porta Un classico del guardaroba maschile ormai diventato da tempo coprotagonista anche in quello di lei. La giacca blu può essere indossata da sola nelle stagioni intermedie, insieme al cappotto in quelle più fredde. Il blazer doppiopetto è protagonista della sfilata primavera estate 2021 di Etro nella versione più classica, con i pantaloni, e in variante monocolore. Le proporzioni si adattano alla silhouette femminile: comodo, appena svasato e con le spalline rinforzate.

