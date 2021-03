Il Lazio ha chiesto la distribuzione del vaccino russo

Advertising

DavideLodola : @EagleMassimo @GIOVANNIZAPPA13 @SportInsider @Pippoevai @pisto_gol @ZZiliani Rinviata dalla lega su disposizione de… - globalistIT : La richiesta di Alessio D'Amato - Cisl_Lazio : RT @CislNazionale: Abbiamo chiesto di aggiornare i #protocolli su #salute e #sicurezza dello scorso anno e di velocizzare il piano vaccinal… - napolista : Gravina: «Io lo difendo, ma nel protocollo c'è scritto 'salvo disposizioni dell'autorità sanitaria'» Il Presidente… - TerroneDoc : RT @jimmomo: La Regione Lazio ha chiesto al governo di poter produrre il vaccino russo Sputnik, e in ogni caso di opzionare le dosi in atte… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio chiesto

...messa in rito caldeo prima volta per un pontefice basta violenze estremismi intolleranze ha...della Serie A di calcio spezia - benevento alle 15 Udinese Sassuolo alle 18 e juventus -20:...... DOPO OK EMA' 'Hooggi durante l'incontro con le Regioni al Governo nelle persone dei ... Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato che questa mattina ha preso ...Colleferro - Zona Rossa. Ristori per i commercianti: le dichiarazioni del Sindaco Sanna e dell'Assessore Gabrielli ...L'uscita di scena di Nicola Zingaretti dal ruolo di segretario del Partito Democratico apre il caso della sua successione, con la porta spalancata dalle correnti che si muovono nel Nazareno. La decisi ...