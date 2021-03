Il grido di Francesco in Iraq | tacciano le armi

Advertising

elenabonetti : Il grido di dolore che Maria Grazia e Francesco lanciano oggi dalle colonne di @repubblica è importante. Dobbiamo i… - lasitierasabina : RT @elenabonetti: Il grido di dolore che Maria Grazia e Francesco lanciano oggi dalle colonne di @repubblica è importante. Dobbiamo investi… - EtmelaineA : RT @elenabonetti: Il grido di dolore che Maria Grazia e Francesco lanciano oggi dalle colonne di @repubblica è importante. Dobbiamo investi… - fradelucchi : RT @elenabonetti: Il grido di dolore che Maria Grazia e Francesco lanciano oggi dalle colonne di @repubblica è importante. Dobbiamo investi… - LucianoRomeo9 : RT @elenabonetti: Il grido di dolore che Maria Grazia e Francesco lanciano oggi dalle colonne di @repubblica è importante. Dobbiamo investi… -

Ultime Notizie dalla rete : grido Francesco

QUOTIDIANO.NET

Il Papa sfida pandemia e scontro di civiltà. Assist ai cristiani minacciati: "Tutelate tutti i cittadini". Il leader sciita gli dà il benvenutoCosì Papanel corso dell'incontro interreligioso."Non permettiamo che la luce del Cielo ... "Sta a noi mettere a tacere le accuse reciproche per dare voce aldegli oppressi e degli ...La seconda giornata di papa Francesco in Iraq è all’insegna del dialogo interreligioso. A Najaf ha visitato al Grand Ayatollah Al-Sistani."Nella storia abbiamo spesso inseguito mete troppo terrene e abbiamo camminato ognuno per conto proprio, ma con l'aiuto di Dio possiamo cambiare in meglio". Ne è convinto il Papa, che da Ur, nella par ...