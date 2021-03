Il fondo World Lab Technologies è interessato all’acquisto dell’AC Milan | il comunicato

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 6 marzo 2021) Gli studi legali gestiti dagli avvocati Felice Raimondo, Gianluca Frate e il Dott. Mauro Gagliardi – titolare del Marriotts Legal Service – hanno ricevuto il mandato per gestire in Italia l’attività di consulenza e assistenza stragiudiziale in merito alla possibile acquisizione della società calcistica ACS.p.a. da parte deldi investimentoLabinc., facente capo al sig. Alexandr Jucov. WLT è uncon una rilevantissima capacità economica che si occupa di investire in energie rinnovabili, infrastrutture, tecnologia e sport. L’attività legale al di fuori dell’Italia è affidata allo studio Baker McKenzie. Maggiori dettagli verranno forniti in seguito, nella eventualità in cui il sig. Jucov raggiungerà una intesa di massima con ilElliott. Da parte ...