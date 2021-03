Il docente in graduatoria ha il diritto di verificare la valutazione dei titoli degli altri docenti? (Di sabato 6 marzo 2021) Si stanno susseguendo ultimamente diverse pronunce della giustizia amministrativa che interessano il principio della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti a favore del personale inserito in graduatoria per verificare i titoli di chi presente nelle stesse. Pronunce i cui principi di diritto interessano indistintamente ATA e docenti, a prescindere chiaramente dal caso di specie oggetto specificamente del contenzioso in commento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 marzo 2021) Si stanno susseguendo ultimamente diverse pronunce della giustizia amministrativa che interessano il principio della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti a favore del personale inserito inperdi chi presente nelle stesse. Pronunce i cui principi diinteressano indistintamente ATA e, a prescindere chiaramente dal caso di specie oggetto specificamente del contenzioso in commento. L'articolo .

