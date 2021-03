Il Covid ha ucciso 720 lecchesi in un anno: i morti sono aumentati del 38% (Di sabato 6 marzo 2021) Lecco, 6 marzo 2021 " A Lecco e provincia nel 2020 sono morte 1.254 persone in più rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Almeno 724 sono state uccide dal coronavirus, che è come se avesse ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 6 marzo 2021) Lecco, 6 marzo 2021 " A Lecco e provincia nel 2020morte 1.254 persone in più rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Almeno 724state uccide dal coronavirus, che è come se avesse ...

