Il Corriere Torino: “i dolori del giovane Pirlo” (Di sabato 6 marzo 2021) «I dolori del giovane Pirlo», titola così il Corriere di Torino che fa una puntuale disamina della situazione Juventus alla vigilia di due partite decisive: Lazio e Porto. Il timore di giocarsi tutto nelle prossime due partite allo Stadium contro la Lazio (questa sera) e il Porto (martedì). Le critiche sempre più numerose e autorevoli. L’emergenza che ormai ha preso residenza alla Continassa. E un nuovo caso di Covid, quello di Bentancur, con inevitabile carico di ansie e preoccupazioni per il gruppo. È un Andrea Pirlo a nervi tesi, in qualche modo infastidito dalle domande, quello che si è presentato alla conferenza stampa della vigilia di Juve-lazio. Scrive il Corriere che Pirlo ha accusato le critiche di Arrigo Sacchi dalla Gazzetta dello Sport. «I ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021) «Idel», titola così ildiche fa una puntuale disamina della situazione Juventus alla vigilia di due partite decisive: Lazio e Porto. Il timore di giocarsi tutto nelle prossime due partite allo Stadium contro la Lazio (questa sera) e il Porto (martedì). Le critiche sempre più numerose e autorevoli. L’emergenza che ormai ha preso residenza alla Continassa. E un nuovo caso di Covid, quello di Bentancur, con inevitabile carico di ansie e preoccupazioni per il gruppo. È un Andreaa nervi tesi, in qualche modo infastidito dalle domande, quello che si è presentato alla conferenza stampa della vigilia di Juve-lazio. Scrive ilcheha accusato le critiche di Arrigo Sacchi dalla Gazzetta dello Sport. «I ...

