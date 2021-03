Il commissario Montalbano | “Il metodo Catalanotti” su Rai 1 Trama e cast

Leggi su tvsoap

(Di sabato 6 marzo 2021) Il, magistralmente interpretato da Luca Zingaretti, torna su Rai 1 con un nuovo imperdibile episodio – trentasettesimo della saga – tratto dal romanzo Il(ultimo della serie in ordine cronologico scritto da Camilleri), che andrà in onda lunedì 8 marzo in prima serata. Nel nuovo film – prodotto da Rai Fiction e Palomar per la regia di Alberto Sironi e dello stesso Luca Zingaretti, l’amato poliziotto di Vigata è chiamato a far luce sull’omicidio di Carmelo, usuraio e regista teatrale con la passione per l’arte tragica trovato morto con una coltellata al petto. Tutto parrebbe condurre al losco e pericoloso mondo dell’usura ma tante cose non tornano all’infallibile fiuto poliziesco del nostro Salvo, il quale, per risolvere ...