AGI - Nato un mese nel Bolognese fa per sconfiggere la noia e l'apatia dell'isolamento causato dal virus nei ragazzi, il calcio anti-covid senza contatto ora è pronto per essere esportato. L'idea è del centro salesiano Cnos di Castel de Britti, a San Lazzaro di Savena nel Bolognese e prevede che il campo sia suddiviso in diverse aree evitando così i vietatissimi contatti: obbligando a passare la palla al compagno, tra l'altro, si rafforza il gioco di squadra. L'idea ha avuto un grande successo nazionale e punta a sfondare anche a livello europeo. Il marchio - Distance Football, dedicato a Don Bosco - è stato infatti già registrato nel deposito del marchio comunitario ed è quindi valido in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. La rete salesiana - scuole , parrocchie, oratori, a partire dall'Andalusia - ha già ...

Il calcio anti-covid sfonda in Italia e potrebbe essere esportato

