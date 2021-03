Il calcio anti-covid sfonda in Italia e potrebbe essere esportato (Di sabato 6 marzo 2021) AGI - Nato un mese fa nel Bolognese per sconfiggere la noia e l'apatia dell'isolamento causato dal virus nei ragazzi, il calcio anti-covid senza contatto ora è pronto per essere esportato. L'idea è del centro salesiano Cnos di Castel de Britti, a San Lazzaro di Savena nel Bolognese e prevede che il campo sia suddiviso in diverse aree evitando così i vietatissimi contatti: obbligando a passare la palla al compagno, tra l'altro, si rafforza il gioco di squadra. L'idea ha avuto un grande successo nazionale e punta a sfondare anche a livello europeo. Il marchio - Distance Football, dedicato a Don Bosco - è stato infatti già registrato nel deposito del marchio comunitario ed è quindi valido in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. La rete salesiana - scuole , parrocchie, oratori, a partire dall'Andalusia - ha già ... Leggi su agi (Di sabato 6 marzo 2021) AGI - Nato un mese fa nel Bolognese per sconfiggere la noia e l'apatia dell'isolamento causato dal virus nei ragazzi, il-covid senza contatto ora è pronto per. L'idea è del centro salesiano Cnos di Castel de Britti, a San Lazzaro di Savena nel Bolognese e prevede che il campo sia suddiviso in diverse aree evitando così i vietatissimi contatti: obbligando a passare la palla al compagno, tra l'altro, si rafforza il gioco di squadra. L'idea ha avuto un grande successo nazionale e punta a sfondare anche a livello europeo. Il marchio - Distance Football, dedicato a Don Bosco - è stato infatti già registrato nel deposito del marchio comunitario ed è quindi valido in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. La rete salesiana - scuole , parrocchie, oratori, a partire dall'Andalusia - ha già ...

Ultime Notizie dalla rete : calcio anti Covid: lo Spezia Calcio sospende l'attività del settore giovanile Una misura presa 'al fine di rafforzare le misure di prevenzione e le restrizioni anti diffusione del virus - si legge in una nota del club - e volta a preservare e a tutelare la salute dei propri ...

Crotone, cori e sostegno dei tifosi per la squadra all'esterno dello Scida ...stagione e senza poter partecipare per via delle restrizioni anti covid. I tifosi si sono radunati, distanziati e con la mascherina, incoraggiando la squadra che arrivata con il pullman. 'Nel calcio ...

Calcio: Spezia, sospesa attività settore giovanile dopo diversi casi Covid La Spezia, 7 marzo 2021 - A seguito di diversi casi di Covid-19 riscontrati nei giorni scorsi nei ragazzi del proprio settore giovanile, lo Spezia ha deciso di sospendere momentaneamente le attività d ...

